ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ、大阪市此花区）は24日、テレビアニメ『ONE PIECE』をテーマにした期間限定イベント『ワンピース・プレミア・サマー 2026』を7月30日から11月19日まで開催すると発表した。【写真】豪華！レストランで提供「レディたちに捧げるボアットアビジュー愛の宝石箱魚」麦わらの一味の絆と勇気、そして仲間と自由のために本気で戦う“超リアル”なバトルが会場中を“超熱狂”に巻き込むライブ・