USJ、恒例『ワンピース・プレミア・サマー』開催決定 ショー＆フード＆アトラクション【チケット概要】
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ、大阪市此花区）は24日、テレビアニメ『ONE PIECE』をテーマにした期間限定イベント『ワンピース・プレミア・サマー 2026』を7月30日から11月19日まで開催すると発表した。
【写真】豪華！レストランで提供「レディたちに捧げるボアットアビジュー愛の宝石箱魚」
麦わらの一味の絆と勇気、そして仲間と自由のために本気で戦う“超リアル”なバトルが会場中を“超熱狂”に巻き込むライブ・エンターテイメント・ショー「ワンピース・プレミアショー 2026」、サンジの“メロリン”なおもてなしに誰もがときめくエンターテイメント・レストラン「サンジの海賊レストラン」と、ルフィたちと一緒に物語に入り込みながら、全身でスリルを体感するコースター「ワンピース × ストーリー・ライド」、大人気の3アトラクションを、圧倒的なクオリティとスケールで届ける。
■「ワンピース・プレミアショー 2026」
2007年の初開催以来、毎年高い満足度を誇る「ワンピース・プレミアショー」。今年は、麦わらの一味の前にハンコック率いる九蛇海賊団たちが登場。パークでしか体験できないオリジナルストーリーを、ライブ・ショーならではの臨場感で届ける。麦わらの一味の勇気と絆を“超リアル”に感じ、目の前で繰り広げられるド迫力のバトルに“超興奮”し、ルフィたちを身近に感じるグリーティングで“超熱狂”する、笑って泣いて感情を解放する、心燃える体験を提供する。
・開催期間：2026年7月30日（木）〜11月19日（木）計84回 1日1回／非上演日あり
・開催時間：18:15開場／18:45開演 約80分
・開催場所：ウォーターワールド
■「ワンピース・プレミアショー 2026」チケット情報
・価格：大人（12歳以上）：3000円（税込）〜、子ども（4歳〜11歳）：2000円（税込）〜
・販売箇所：ユニバーサル・スタジオ・ジャパンWEBチケットストア、ローソンチケット（WEBのみ）
・一般販売開始：2026年6月10日（水）12:00 〜
※チケットはユニバーサル・プライム年間パス・グランロイヤルをお持ちの方を対象とした先行販売、その後、ローソンチケットプレリクエスト、一般販売の順番で販売します
※上記価格はいずれも 1名／前売り、当日券共通
※12歳でも小学生の場合は子ども価格。3歳以下で座席が不要な方は無料
※スタジオ・パス（入場券）の価格は含みません
※開催日およびチケットに関する詳細は、公式WEB サイトをご確認ください
■「サンジの海賊レストラン」
毎年大好評ライブ・エンターテイメント・レストラン『サンジの海賊レストラン』が、今年もオープン。麦わらの一味のコック、サンジが情熱的に“おもてなし”します。今年は、宝石のように美しいレディたちを更に輝かせるスペシャルメニューをサンジが考案。腹ペコのルフィやゾロ、さらに麦わらの一味にゆかりのある人物まで現れてレストランは大騒ぎに！サンジの愛あふれる極上フレンチを味わおう！
・開催期間：2026年7月30日（木）〜11月19日（木）、各回約85分、入替制
・開催場所：ロンバーズ・ランディング
■「サンジの海賊レストラン」チケット情報
・価格：大人（12歳以上）：7000円（税込）、子ども（4歳〜11歳）：2600円（税込）
・販売箇所：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン WEB チケットストア
・販売方法：抽選販売
・抽選エントリー開始：2026年5月25日（月）12:00 〜
※『サンジの海賊レストラン』はユニバーサル・プライム年間パス・グランロイヤルをお持ちの方を対象とした先行販売、その後、抽選による販売、一般販売の順番で販売します
※開催日、公演時間および抽選方法やチケットに関する詳細は、公式WEBサイトをご確認ください
※12 歳でも小学生の場合は子ども価格となります
※スタジオ・パス（入場券）の価格は含みません
■「ワンピース × ストーリー・ライド」
お気に入りの BGM を選んで聴きながら、爽快なスリルと開放感を体験できる大人気ライド・アトラクション『ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド』と「ONE PIECE」がコラボレーション！麦わらの一味とのオリジナル冒険ストーリーに没入しながら、ダイナミックでスリリングなコースターを満喫してください。
・ 開催期間：2026年7月30日（木）〜11月19日（木）
・ 開催場所：ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド
・ アトラクション形式：ストーリー・ライド
※「ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド 〜バックドロップ〜」では体験できません
HARRY POTTER and all related characters and elements （C） ＆ TM Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights （C） J.K. Rowling.
MINIONS TM ＆ （C） 2026 Universal Studios.
（C） Nintendo
TM ＆ （C） Universal Studios & Amblin Entertainment
書・紫舟
（C）尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション
Universal elements and all related indicia TM & （C） 2026 Universal Studios. All rights reserved.
【写真】豪華！レストランで提供「レディたちに捧げるボアットアビジュー愛の宝石箱魚」
麦わらの一味の絆と勇気、そして仲間と自由のために本気で戦う“超リアル”なバトルが会場中を“超熱狂”に巻き込むライブ・エンターテイメント・ショー「ワンピース・プレミアショー 2026」、サンジの“メロリン”なおもてなしに誰もがときめくエンターテイメント・レストラン「サンジの海賊レストラン」と、ルフィたちと一緒に物語に入り込みながら、全身でスリルを体感するコースター「ワンピース × ストーリー・ライド」、大人気の3アトラクションを、圧倒的なクオリティとスケールで届ける。
2007年の初開催以来、毎年高い満足度を誇る「ワンピース・プレミアショー」。今年は、麦わらの一味の前にハンコック率いる九蛇海賊団たちが登場。パークでしか体験できないオリジナルストーリーを、ライブ・ショーならではの臨場感で届ける。麦わらの一味の勇気と絆を“超リアル”に感じ、目の前で繰り広げられるド迫力のバトルに“超興奮”し、ルフィたちを身近に感じるグリーティングで“超熱狂”する、笑って泣いて感情を解放する、心燃える体験を提供する。
・開催期間：2026年7月30日（木）〜11月19日（木）計84回 1日1回／非上演日あり
・開催時間：18:15開場／18:45開演 約80分
・開催場所：ウォーターワールド
■「ワンピース・プレミアショー 2026」チケット情報
・価格：大人（12歳以上）：3000円（税込）〜、子ども（4歳〜11歳）：2000円（税込）〜
・販売箇所：ユニバーサル・スタジオ・ジャパンWEBチケットストア、ローソンチケット（WEBのみ）
・一般販売開始：2026年6月10日（水）12:00 〜
※チケットはユニバーサル・プライム年間パス・グランロイヤルをお持ちの方を対象とした先行販売、その後、ローソンチケットプレリクエスト、一般販売の順番で販売します
※上記価格はいずれも 1名／前売り、当日券共通
※12歳でも小学生の場合は子ども価格。3歳以下で座席が不要な方は無料
※スタジオ・パス（入場券）の価格は含みません
※開催日およびチケットに関する詳細は、公式WEB サイトをご確認ください
■「サンジの海賊レストラン」
毎年大好評ライブ・エンターテイメント・レストラン『サンジの海賊レストラン』が、今年もオープン。麦わらの一味のコック、サンジが情熱的に“おもてなし”します。今年は、宝石のように美しいレディたちを更に輝かせるスペシャルメニューをサンジが考案。腹ペコのルフィやゾロ、さらに麦わらの一味にゆかりのある人物まで現れてレストランは大騒ぎに！サンジの愛あふれる極上フレンチを味わおう！
・開催期間：2026年7月30日（木）〜11月19日（木）、各回約85分、入替制
・開催場所：ロンバーズ・ランディング
■「サンジの海賊レストラン」チケット情報
・価格：大人（12歳以上）：7000円（税込）、子ども（4歳〜11歳）：2600円（税込）
・販売箇所：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン WEB チケットストア
・販売方法：抽選販売
・抽選エントリー開始：2026年5月25日（月）12:00 〜
※『サンジの海賊レストラン』はユニバーサル・プライム年間パス・グランロイヤルをお持ちの方を対象とした先行販売、その後、抽選による販売、一般販売の順番で販売します
※開催日、公演時間および抽選方法やチケットに関する詳細は、公式WEBサイトをご確認ください
※12 歳でも小学生の場合は子ども価格となります
※スタジオ・パス（入場券）の価格は含みません
■「ワンピース × ストーリー・ライド」
お気に入りの BGM を選んで聴きながら、爽快なスリルと開放感を体験できる大人気ライド・アトラクション『ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド』と「ONE PIECE」がコラボレーション！麦わらの一味とのオリジナル冒険ストーリーに没入しながら、ダイナミックでスリリングなコースターを満喫してください。
・ 開催期間：2026年7月30日（木）〜11月19日（木）
・ 開催場所：ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド
・ アトラクション形式：ストーリー・ライド
※「ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド 〜バックドロップ〜」では体験できません
HARRY POTTER and all related characters and elements （C） ＆ TM Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights （C） J.K. Rowling.
MINIONS TM ＆ （C） 2026 Universal Studios.
（C） Nintendo
TM ＆ （C） Universal Studios & Amblin Entertainment
書・紫舟
（C）尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション
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