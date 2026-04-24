PayPayが提供するキャッシュレス決済アプリ「PayPay」が、Starlinkによる衛星通信に対応した。 Starlinkの衛星通信が可能な環境であれば利用でき、特別な設定は必要ない。ユーザー自身が店舗のQRコードを読み取る「ユーザースキャン」方式を含む、アプリの全機能が利用できる。従来の「オフライン支払いモード」で店舗がバーコードを読み取る方式のみ利用できたが、Star