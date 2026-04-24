大江千里が、3年ぶりとなるオリジナルジャズアルバム『HOMEWORK』を6月24日に発売することを発表した。今作『HOMEWORK』は、自宅で制作したエレクトロなトラックから、ブルックリンのThe Bunker StudioでMatt Clohesy（B）、Ross Pederson（Dr）を迎えてレコーディングしたアコースティックなジャズまで、これまでのキャリアの集大成的なバラエティーに富んだ作品になっているという。本人曰く「ポップスのシンガーソングライター