大江千里、3年ぶりのオリジナルアルバム『HOMEWORK』発売決定「“三代目・大江千里”としての新章がスタートする」
大江千里が、3年ぶりとなるオリジナルジャズアルバム『HOMEWORK』を6月24日に発売することを発表した。
今作『HOMEWORK』は、自宅で制作したエレクトロなトラックから、ブルックリンのThe Bunker StudioでMatt Clohesy（B）、Ross Pederson（Dr）を迎えてレコーディングしたアコースティックなジャズまで、これまでのキャリアの集大成的なバラエティーに富んだ作品になっているという。
本人曰く「ポップスのシンガーソングライターとして活躍した“一代目・大江千里”、NYに渡りジャズピアニストとして邁進した“二代目・大江千里”。ここからポップスもジャズも奏でる“三代目・大江千里”としての新章がスタートする」とのこと。収録曲の詳細は決まり次第、特設サイトで発表される予定だ。
また、今作を引っ提げて7月にはライブツアー＜大江千里ソロコンサート2026年夏「ふたつの宿題〜黒画用紙ではりつめて〜」＞を開催する。
◾️アルバム『HOMEWORK』
2026年6月24日（水）リリース
品番：MHCL-3159 価格：￥3,850（税込）
特設サイト：http://www.110107.com/HOMEWORK
CD購入：https://lgp.lnk.to/x2SeIL
◾️＜大江千里ソロコンサート2026年夏「ふたつの宿題〜黒画用紙ではりつめて〜」＞
2026年
7月11日（土）13:00開演：北九州市立響ホール
7月14日（火）18:30開演：広島市南区民文化センター
7月18日（土）14:00開演：大阪市中央公会堂 大集会堂
7月19日（日）18:30開演：サントリーホール
7月20日（月・祝）14:00開演：千葉・青葉の森公園芸術文化ホール
7月25日（土）14:00開演：新潟市音楽文化会館
7月29日（水）18:30開演：ヨコスカ・ベイサイド・ポケット（横須賀芸術劇場 小ホール）
7月30日（木）18:30開演：埼玉会館 小ホール
8月1日（土）14:00開演：富山・オーバード・ホール 中ホール
8月2日（日）12:30開演：愛知県芸術劇場 コンサートホール
8月3日（月）15:00開演：八ヶ岳高原音楽堂
8月7日（金）18:30開演：アクリエひめじ 中ホール
8月8日（土）13:30開演：ルネサンス クラシックス 芦屋ルナ・ホール
8月9日（日）18:30開演：岐阜・サラマンカホール
8月11日（火・祝）13:00開演：倉敷市芸文館
詳細：https://classics-festival.com/rc/performance/oe-senri-2026-summer/
※チケット発売中