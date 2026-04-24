大江千里が、3年ぶりとなるオリジナルジャズアルバム『HOMEWORK』を6月24日に発売することを発表した。

今作『HOMEWORK』は、自宅で制作したエレクトロなトラックから、ブルックリンのThe Bunker StudioでMatt Clohesy（B）、Ross Pederson（Dr）を迎えてレコーディングしたアコースティックなジャズまで、これまでのキャリアの集大成的なバラエティーに富んだ作品になっているという。

本人曰く「ポップスのシンガーソングライターとして活躍した“一代目・大江千里”、NYに渡りジャズピアニストとして邁進した“二代目・大江千里”。ここからポップスもジャズも奏でる“三代目・大江千里”としての新章がスタートする」とのこと。収録曲の詳細は決まり次第、特設サイトで発表される予定だ。

また、今作を引っ提げて7月にはライブツアー＜大江千里ソロコンサート2026年夏「ふたつの宿題〜黒画用紙ではりつめて〜」＞を開催する。