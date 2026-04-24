山本耕史が主演する日米合作ミュージカル『フル・モンティ』より、舞台版『アナと雪の女王』ブロードウェイ公演のオラフ役などを務める実力派俳優グレッグ・ヒルドレスの出演が決定した。山本が演じるジェリー役の元同僚で、ゆりやんレトリィバァが演じるジョージーの夫デイヴ役を務める。【写真】山本耕史が主演！全編英語で上演される日米合作ミュージカル『フル・モンティ』キービジュアル1997年の映画をもとに誕生し、ト