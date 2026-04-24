山本耕史主演ミュージカル『フル・モンティ』に舞台版『アナ雪』オラフ役俳優が参戦！ あすチケット先行販売開始
山本耕史が主演する日米合作ミュージカル『フル・モンティ』より、舞台版『アナと雪の女王』ブロードウェイ公演のオラフ役などを務める実力派俳優グレッグ・ヒルドレスの出演が決定した。山本が演じるジェリー役の元同僚で、ゆりやんレトリィバァが演じるジョージーの夫デイヴ役を務める。
【写真】山本耕史が主演！ 全編英語で上演される日米合作ミュージカル『フル・モンティ』キービジュアル
1997年の映画をもとに誕生し、トニー賞作品賞含む9部門にノミネートされたコメディ・ミュージカル『フル・モンティ』。世界中を笑いと涙で包んできたブロードウェイミュージカルが、今夏、日米合同制作として一新。生演奏・全編英語上演（日本語字幕あり）で男たちの友情と再生の物語が描かれる。
ニューヨーク州の郊外にある街・バッファロー。今は閉鎖された製鉄所で働いていたジェリーは失業中で、職安に通う日々をすごしている。一人息子ネイサンの教育費も払えず、離婚した元妻パムに親権を奪われそうになっていた。職安には親友のデイブや元上司のハロルドなど、かつての仲間たちも同じように仕事を探しに通っている。
そんなある日、ジェリーとデイブは女性たちが男性ストリップショーに熱狂している光景を目にする。その中にはデイブの妻ジョージーの姿もあった。男性ストリッパーの肉体美などについて興奮気味に話している様子に衝撃を受けたジェリーは「自分たちもストリップで一儲けできるのでは」と思い立つ。
メンバーに集まったのは体型にコンプレックスを抱えるデイブ、内気なマルコム、社交ダンス経験のある元上司ハロルド、年配のホース、そして自信満々のイーサンなど事情も性格もバラバラな男たち。慣れないダンスに悪戦苦闘しながらも、彼らは少しずつ心を通わせていく。やがて彼らは、“全てをさらけ出す”という大胆なアイデアに挑もうとするが、さまざまな壁が立ちはだかる―。はたして、6人の男たちは自分自身の殻を破り、人生を変える一歩を踏み出すことができるのか？
チケット先行販売開始をあす4月25日10時に控えた本日、山本が演じるジェリー役の元同僚で、ゆりやんレトリィバァ務めるジョージーの夫であるデイヴ役で、グレッグ・ヒルドレスが出演することが発表された。舞台版『アナと雪の女王』ブロードウェイ公演のオラフ役オリジナルキャストや『シカゴ』のエイモス・ハート役、『カンパニー』、『ベルサイユの女王』などに出演経歴を持つブロードウェイで活躍する実力派。国境を超えて集結するキャストと共に、世界トップクラスのステージを届ける。
日米合作ブロードウェイミュージカル『フル・モンティ』は、東京国際フォーラム ホールCにて8月19日〜9月7日、大阪・新歌舞伎座にて9月10日〜14日上演。
【写真】山本耕史が主演！ 全編英語で上演される日米合作ミュージカル『フル・モンティ』キービジュアル
1997年の映画をもとに誕生し、トニー賞作品賞含む9部門にノミネートされたコメディ・ミュージカル『フル・モンティ』。世界中を笑いと涙で包んできたブロードウェイミュージカルが、今夏、日米合同制作として一新。生演奏・全編英語上演（日本語字幕あり）で男たちの友情と再生の物語が描かれる。
そんなある日、ジェリーとデイブは女性たちが男性ストリップショーに熱狂している光景を目にする。その中にはデイブの妻ジョージーの姿もあった。男性ストリッパーの肉体美などについて興奮気味に話している様子に衝撃を受けたジェリーは「自分たちもストリップで一儲けできるのでは」と思い立つ。
メンバーに集まったのは体型にコンプレックスを抱えるデイブ、内気なマルコム、社交ダンス経験のある元上司ハロルド、年配のホース、そして自信満々のイーサンなど事情も性格もバラバラな男たち。慣れないダンスに悪戦苦闘しながらも、彼らは少しずつ心を通わせていく。やがて彼らは、“全てをさらけ出す”という大胆なアイデアに挑もうとするが、さまざまな壁が立ちはだかる―。はたして、6人の男たちは自分自身の殻を破り、人生を変える一歩を踏み出すことができるのか？
チケット先行販売開始をあす4月25日10時に控えた本日、山本が演じるジェリー役の元同僚で、ゆりやんレトリィバァ務めるジョージーの夫であるデイヴ役で、グレッグ・ヒルドレスが出演することが発表された。舞台版『アナと雪の女王』ブロードウェイ公演のオラフ役オリジナルキャストや『シカゴ』のエイモス・ハート役、『カンパニー』、『ベルサイユの女王』などに出演経歴を持つブロードウェイで活躍する実力派。国境を超えて集結するキャストと共に、世界トップクラスのステージを届ける。
日米合作ブロードウェイミュージカル『フル・モンティ』は、東京国際フォーラム ホールCにて8月19日〜9月7日、大阪・新歌舞伎座にて9月10日〜14日上演。