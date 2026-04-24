King & Princeが、4大ドームツアー＜King & Prince DOME TOUR 2026 〜STARRING〜＞の東京ドーム公演を収めたライブBlu-ray・DVDを6月24日に発売することを発表した。あわせて、ティザー映像も公開された。今回パッケージ化されるのは、2025年12月にリリースしたアルバム『STARRING』を引っ提げて、2026年の1月より開催された4大ドームツアーの2月19日開催・東京ドーム公演の映像だ。『STARRING』は、Billboard JAPAN “HOT