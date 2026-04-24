King & Princeが、4大ドームツアー＜King & Prince DOME TOUR 2026 〜STARRING〜＞の東京ドーム公演を収めたライブBlu-ray・DVDを6月24日に発売することを発表した。あわせて、ティザー映像も公開された。

今回パッケージ化されるのは、2025年12月にリリースしたアルバム『STARRING』を引っ提げて、2026年の1月より開催された4大ドームツアーの2月19日開催・東京ドーム公演の映像だ。『STARRING』は、Billboard JAPAN “HOT ALBUMS”総合アルバム・チャートで3週連続1位を獲得、現在もチャートインし続けており、同チャートTOP10に累計16週に渡りランクインした最新アルバム。今回のツアーは『STARRING』の世界観を鮮やかに拡張した、まさに極上のエンターテインメントショーで、ライブ演出の細部に至るまで、メンバー2人が中心になってこだわり抜いたツアーになったとのこと。

本作は、「Theater」をはじめとしたアルバム収録曲に加えて、2人体制でのライブとしては初披露となる楽曲たち、さらに「シンデレラガール」「koi-wazurai」などの彼らを代表する人気曲を盛り込んだ、全32曲の大ボリュームになっている。特典映像には初回限定盤・通常盤それぞれ異なる映像が収録され、詳細は後日発表される。

さらに、デビュー8周年の記念日となる5月23日には、これまで配信されていなかったシングルカップリング曲やアルバム収録曲など、全78曲が一斉に配信されるので、こちらもあわせてチェックしていただきたい。

◾️ライブBlu-ray・DVD『King & Prince DOME TOUR 2026 〜STARRING〜』

2026年6月24日（水）リリース 初回限定盤（Blu-ray2枚組) 価格：7,289円（税抜） 品番：UPXJ-9017/8

初回限定盤（DVD3枚組) 価格：6,755円（税抜） 品番：UPBJ-9021/3

▼収録内容

・ライブ本編（初回限定盤・通常盤共通）全32曲収録

・特典映像：詳細後日発表

※スペシャルパッケージ仕様（トールサイズデジパック、40Pフォトブック、三方背ケース） 通常盤（Blu-ray2枚組) 価格：6,222円（税抜）品番：UPXJ-1016/7

通常盤（DVD2枚組) 価格：5,688円 （税抜）品番：UPBJ-1018/9

▼収録内容

・ライブ本編（初回限定盤・通常盤共通）全32曲収録

・特典映像：詳細後日発表

※通常トールパッケージ仕様 ▼ライブ本編収録楽曲（全32曲収録）

Stereo Love

Theater

I Know

Beating Hearts

Moon Lover

koi-wazurai

&LOVE

Don’t Grow Up

What We Got 〜奇跡はきみと〜

Sunset

Darling

marble

LIFE is FUSHIGI

Harajuku

Waltz for Lily

希望の丘

Amazing Romance

this time

だんだん

Bounce

TraceTrace

HEART

Super Duper Crazy

Oh My Girl

ゴールデンアワー

シンデレラガール

moooove!!

Magic Touch

MEET CUTE

なにもの

4月1日

WOW ▼先着外付け特典

初回限定盤（Blu-ray & DVD共通）：キラキラポスター(A4サイズ）

通常盤（Blu-ray & DVD共通）：トレーディングカード3種セット ※収録内容、仕様等は、変更となる可能性がございます。

◾️#キンプリ全楽曲配信

2026年5月23日（土）配信開始日

King & Princeアーティストページ：https://www.universal-music.co.jp/king-and-prince/ ▼配信開始楽曲

2018年05月23日 1st Single「シンデレラガール」

Funk it up/YOU, WANTED!

2018年10月10日 2nd Single「Memorial」

High On Love!/Lover’s Delight/BEATMAKER/愛のすべて

2019年04月03日 3rd Single「君を待ってる」

風に乗れ/Spark and Spark/グッとGood Life/Wake me up

2019年06月19日 1st Album「King & Prince」

Sha-la-laハジけるLove/Can‘t Stop Now/マホロバ/別々の空/FEEL LIKE GOLD/Big Bang/Dance with me/

Super Duper Crazy/Letter/ Song for you 〜君を信じて〜/君に ありがとう/サマー・ステーション/

Hello!!!ハルイロ/勝つんだWIN!/MIXTURE/Alright /THE DREAM BOYS/You are my Princess/

描いた未来〜たどり着くまで〜

2019年08月28日 4th Single「koi-wazurai」

STEAL YOUR NIGHT/Smiling Forever/君は、綺麗だ。/Oh My Girl

2020年06月10日 5th Single「Mazy Night」

Full Time Lover

2020年09月02日 2nd Album「L&」

Break Away/泡の影/ORESEN/生活(仮)/Laugh &… /No Limit Tonight/Freak out / Heart & Beat

2020年12月16日 6th Single「I promise」

Happy Holy Night/Winter Love Story/Glad to see you

2021年05月19日 7th Single「Magic Touch / Beating Hearts」

雨音/Seasons of Love

2021年07月21日 3rd Album「Re:Sense」

ユメラブ (You, Me, Love)/BUBBLES & TROUBLES / Lost in Love/サマーデイズ/Koiは優しくない/

フィジャディバグラビボブラジポテト！/ツッパリ魂/Body Paint/Dance to the music

2021年10月06日 8th Single「恋降る月夜に君想ふ」

泣き笑い/You are my hero

2022年04月13日 9th Single「Lovin’ you / 踊るように人生を。」

My Sweeties/Endroll/ BANGIN!!/54321

2022年06月29日 4th Album「Made in」

My Fair Lady/バトル・オブ・バトラー！/Sunshine Days/Let it out /Doll/桜Season -restart-/

RING DING DONG

2022年09月14日 10th Single「TraceTrace」

My Treasures/Super Positive!!/秋空

2022年11月09日 11th Single「ツキヨミ / 彩り」

明日は明日の風が吹く/オモカゲ/Misbehave

2023年02月22日 12th Single「Life goes on / We are young」

Night Drive Groovin’/Rainbow/Sing Your Melody