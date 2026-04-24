JO1が、東京ドーム・京セラドーム⼤阪にて＜JO1DER SHOW 2026 ʻEIEN 永縁ʼ＞を開催し、ファイナルとなる京セラドーム⼤阪公演Day2にて、2026年秋に全⽶デビューすることを発表した。あわせて、北⽶ツアーの開催も決定した。10⽉2⽇から10⽉11⽇にかけてトロント、ニューヨーク、シカゴ、サンフランシスコ、ロサンゼルスの5都市を巡る。また、全曲新たに制作されたUSオ