JO1が、東京ドーム・京セラドーム⼤阪にて＜JO1DER SHOW 2026 ʻEIEN 永縁ʼ＞を開催し、ファイナルとなる京セラドーム⼤阪公演Day2にて、2026年秋に全⽶デビューすることを発表した。

あわせて、北⽶ツアーの開催も決定した。10⽉2⽇から10⽉11⽇にかけてトロント、ニューヨーク、シカゴ、サンフランシスコ、ロサンゼルスの5都市を巡る。また、全曲新たに制作されたUSオリジナルのEPのリリースも決定。今回の全⽶デビューは、以前からJO1が⽬標に掲げていたものであり、このサプライズ発表に会場は⼤きなどよめきに包まれたという。

さらに、初開催となる愛知・バンテリンドームナゴヤでの追加公演の開催も発表された。公演⽇程は、7⽉19⽇、20⽇の2⽇間となり、名古屋出⾝のメンバーである佐藤景瑚と⽊全翔也は、念願であった同会場でのライブ開催が実現し、「やっとナゴヤドーム⾏けるぜ！」「永縁は終わりません！ まだまだ続きますよ」と、ガッツポーズで喜びを爆発させた。また、リーダーの與那城奨は、開催⽇当⽇の7⽉20⽇にサッカーワールドカップの決勝が⾏われることにも触れ、「みんなで応援して、そのエネルギーのままライブしようよ！」と笑顔で話した。

興奮冷めやらぬサプライズの中、⾦城碧海が「円陣しよう！」と呼びかけると、ステージ中央にメンバーが集まり、河野純喜が「俺ら最強やで！ これからJO1もっともっといけます！」と⼠気を⾼め、会場のJAM（ファンネーム）の⼿を掲げると、会場全体で「JO1 We Go to the TOP!」と叫び、喜びを分かち合ったという。

興奮冷めやらぬサプライズの中、⾦城碧海が「円陣しよう！」と呼びかけると、ステージ中央にメンバーが集まり、河野純喜が「俺ら最強やで！ これからJO1もっともっといけます！」と⼠気を⾼め、会場のJAM（ファンネーム）の⼿を掲げると、会場全体で「JO1 We Go to the TOP!」と叫び、喜びを分かち合ったという。

写真◎ ©LAPONE ENTERTAINMENT

◾️＜JO1DER SHOW 2026 ʻEIEN 永縁ʼ FINAL＞ 愛知・バンテリンドームナゴヤ

2026年7⽉19⽇（⽇）開場16:00 / 開演18:00

2026年7⽉20⽇（⽉・祝）開場13:00 / 開演15:00 ▼チケット料⾦

[指定席] \14,300（税込）

[アップグレードシート] \24,200（税込）

※アリーナ席保証・サウンドチェックイベント 企画・主催：LAPONE ENTERAINMENT

協⼒：CJ ENM/吉本興業

特設サイト：https://cloud.jo1.jp/feature/jo1dershow2026_eien