aoenが、グループ結成1周年の記念日となる4月23日に東京・恵比寿ガーデンホールにて47都道府県をまわる自身初となるツアー＜aoen LIVE TOUR 2026 〜青のはじまり 47+1〜＞の初日を迎えた。また会場では、ツアータイトルに冠された「＋1」の真意として、12月26日にグループ史上最大規模となる東京ガーデンシアターでの追加公演開催が発表された。本ツアーは、100人規模のライブハウスを含めた全国各地の会場を駆け巡り、その集大成