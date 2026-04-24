aoenが、グループ結成1周年の記念日となる4月23日に東京・恵比寿ガーデンホールにて47都道府県をまわる自身初となるツアー＜aoen LIVE TOUR 2026 〜青のはじまり 47+1〜＞の初日を迎えた。また会場では、ツアータイトルに冠された「＋1」の真意として、12月26日にグループ史上最大規模となる東京ガーデンシアターでの追加公演開催が発表された。

本ツアーは、100人規模のライブハウスを含めた全国各地の会場を駆け巡り、その集大成として東京ガーデンシアターの大舞台へと挑むことになる。満員のaoring（aoenのファンの呼称）で埋め尽くされた東京ガーデンシアターの景色を見るために、aoenの挑戦が始まる。

公演冒頭、スクリーンに映し出された映像のカウントダウンにともなって会場の歓声が高まり、メンバーが王子様のようなきらめくブルーの衣装で登場。Debut Singleタイトル曲「青い太陽 (The Blue Sun)」、「青春インクレディブル」まで続けて披露し、メンバーが「一緒に素敵な思い出をつくりましょう」と挨拶すると、観客は一段と大きな歓声で応えた。

最新曲「秒で落ちた」では、キャッチーな”秒落ちダンス”と秒で耳落ちすると話題になった曲中のセリフに会場は大歓声に包まれる。また、パフォーマンス初披露となった2ndシングル収録曲「オフライン」では、京助（KYOSUKE）が椅子を使ったハイレベルなソロダンスパフォーマンスや、優樹（YUJU）、琉楓（RUKA）、雅久（GAKU）、輝（HIKARU）、颯太（SOTA）らが代わるがわる姿を表すスクリーンパネルのギミックを使ったパフォーマンスを取り入れ、エンターテインメント性の高いステージを披露した。特にファンからの人気が高い2ndシングル収録曲「制御できない I love you。」では、aoringからの熱いコール＆レスポンスにメンバーたちも全力で答え、ボルテージは急上昇。

迫力あふれるダンスナンバーを披露したあとは、aoringへの思いを歌ったファンソング「BLUE DIARY」を披露し、感動的な演出でステージを後にした。会場からの熱烈な声援に応える形でアンコールステージに再びステージに現れた7人は、オーディションのファイナルステージで着用していた白い衣装に身を包み登場。未公開かつ初披露となった新曲バラード「アスファルトに滲む虹」をサプライズ披露し、「今回のツアーのために書き下ろした楽曲で、ぜひ覚えて一緒に歌ってほしい。」と会場を沸かせた。

アンコールのMCでは、ツアータイトルに含まれた「47＋1」の「+1」について、「ある思いを込めてつくりました」という言葉とともに映像が紹介され、12月26日に東京ガーデンシアターでツアーファイナルを行うことを発表。雅久（GAKU）は、自身が過去に参加したオーディション番組のファイナルが同会場で行われ、惜しくもデビューを逃した経験から「自分にとって、色んな思いがある場所。aoenだけでその舞台に立つチャンスがもらえたことが嬉しい」と語った。礼央（REO）も、東京ガーデンシアターという大舞台への責任を噛み締めながらも「『BLUE DIARY』の歌詞にあるように、まだ知らない景色を見に行きたい」と期待を膨らませた。最後にGAKUは「みんなを一人一人見ていたら、どうしても言いたくなって」と前置きし、「今回のツアーのためにたくさんの準備をしてきた。日本でトップのアーティストになることを決意して、絶対にこの会場にいるみなさんはそれまで一人も離さない！」と力強く決意を表明。47都道府県ツアーを共に走り抜け、12月26日に満員の東京ガーデンシアターで再会することを誓った。

公演では、優樹（YUJU）、琉楓（RUKA）、京助（KYOSUKE）礼央（REO）による2on2のダンスバトルや、雅久（GAKU）によるパワフルなソロダンスステージ、aoenが誕生したオーディション番組のシグナルソング「FINISH LINE 〜終わりと始まりの〜」で礼央（REO）が歌唱力を生かしたバラードバージョンを披露するなど、全編を通じてメンバーの個性を生かした企画性のあるステージが繰り広げられた。本ツアーは23日の東京公演を皮切りに、12月26日の東京ガーデンシアターまで47都道府県をまわり、彼らのひたむきな青春、泥臭くても真っ直ぐな“青”を日本全国に届けていく。

さらに、初日前日となる4月22日には、aoen公式YouTubeチャンネルにてドキュメンタリーシリーズのプロローグとなる「#0 BLUE DIARY 〜document of aoen LIVE TOUR 2026〜 | 青のはじまり」が公開された。映像の中では、自身初、かつ日本全国を巡る壮大なツアーに挑むべく、打ち合わせやリハーサルに打ち込む真剣な姿や、メンバーが時に葛藤するリアルな舞台裏が映し出されている。本ドキュメンタリーは、今後も「47都道府県＋1」という道のりを駆け抜けるメンバーたちに密着。ステージで見せる輝きの裏側にある、泥臭くも真っ直ぐな彼らの“青い春”の記録を、ツアーの進行と共に届けていく予定だ。

写真◎ ©︎JCONIC

◾️＜47都道府県ツアー「aoen LIVE TOUR 2026 〜青のはじまり 47+1〜」＞

特設ページ：https://spot-jp.weverse.io/aoen/aonohajimari47plus1

※全日程・会場およびチケット詳細は上記と特設ページよりご確認ください。

※本ページに記載の日時はすべて日本標準時(JST)になります。

◾️「Youth」

2026年4月15日（水）リリース

配信：https://aoen.lnk.to/youth

※アニメ『BEYBLADE X 真・未来編』新EDテーマ ©Homura Kawamoto, Hikaru Muno, Posuka Demizu, BBXProject ▼LINE MUSIC再生キャンペーンも開催中

Digital Single「Youth」の配信リリースを記念して、LINE MUSIC再生キャンペーンの実施が決定。LINE MUSICでの再生回数に応じて、各種特典をプレゼント！

詳細：https://www.universal-music.co.jp/aoen/news/2026-04-15/ ▼タイアップ情報

アニメ『BEYBLADE X』公式ホームページ：https://beyblade.takaratomy.co.jp/anime/

◾️2ndシングル「秒で落ちた」

2026年3月18日（水）発売

購入：https://aoen.lnk.to/2ndsg_bdo 初回限定盤：1,870円（税込） / UPCH-7795

・SLEEVE(Paper) + JEWEL CASE (W121 × H119.5mm)

・CD

・BOOKLET (W141 × H124mm / 36pages）

・PHOTO CARD (W55 × H85mm / 7種中ランダム1種）

・証明写真 (W28mm × H33mm / 7種中ランダム1種）

・STICKER SHEET (W115mm × H115mm) 通常盤（初回プレス）1,595円（税込） / UPCH-7796

・JEWEL CASE (W121 × H119.5mm)

・CD

・BOOKLET (W121 × H119.5 mm / 8pages)

・PHOTO CARD (W55 x H85mm / 7種中ランダム1種)

・STICKER SHEET (W115mm × H115mm)

※通常盤(初回プレス・UPCH-7796)は在庫終了し次第、通常盤(UPCH-6049)に切り替わります。

※「PHOTO CARD (W55 x H85mm / 7種中ランダム1種)」「STICKER SHEET (W115mm × H115mm)」は初回プレスのみ封入されます。 メンバーソロ盤：1,595円（税込）

メンバーソロ盤 - YUJU - / UPCH-7797

メンバーソロ盤 - RUKA - / UPCH-7798

メンバーソロ盤 - GAKU - / UPCH-7799

メンバーソロ盤 - HIKARU - / UPCH-7800

メンバーソロ盤 - SOTA - / UPCH-7801

メンバーソロ盤 - KYOSUKE - / UPCH-7802

メンバーソロ盤 - REO - / UPCH-7803

・JEWEL CASE (W121 × H119.5mm)

・CD

・LYRICS POSTER

・PHOTO CARD (W55 x H85mm / 7versions)

・STICKER SHEET (W115mm × H115mm) 収録曲（9形態共通）：詳細は後日ご案内いたします。

初回プレス封入特典：全形態の初回生産分には特典として「シリアルナンバー入り応募抽選券」を封入しております。「シリアルナンバー入り応募抽選券」でご応募いただける賞品の詳細は、後日ご案内いたします。 ▼ストア別セット購入特典

下記の対象店舗にてご予約・ご購入いただくと、先着で各店舗限定特典をプレゼントいたします。絵柄は後日公開いたしますのでお楽しみに！ aoen Weverse ShopもしくはUNIVERSAL MUSIC STOREにて、単品もしくは複数のCDを同時予約購入されると先着で各ストア限定特典をプレゼントいたします。 ○aoen Weverse Shop

・単品購入特典：ホログラム入りフォトカード(メンバー別未公開絵柄A・全7種のうちランダム1枚)

・初回限定盤、通常盤(初回プレス)2形態セット購入特典：2L判ブロマイド(Concept Photo・グループ)・ホログラム入りフォトカード(メンバー別未公開絵柄A・全7種のうちランダム2枚)

・メンバーソロ盤7形態セット購入特典：証明写真ホルダー(28×33mmサイズ対応)・ホログラム入りフォトカード(メンバー別未公開絵柄A・7枚セット)

※初回限定盤、通常盤(初回プレス)、メンバーソロ盤のうち1形態購入の場合、単品購入特典として「ホログラム入りフォトカード(全7種のうちランダム1種)」をご購入枚数1枚につき1点差し上げます。

※2形態セットまたは7形態セットご購入の場合、「ホログラム入りフォトカード(2形態セットは全7種のうちランダム2種、7形態セットは全7種)」に加えて、セット購入特典を差し上げます。

セット購入特典をご希望の場合は、セット購入特典対象商品をご購入ください。セット購入特典対象外の単品商品を複数枚購入した場合、ストア別セット購入特典はお渡し対象外となってしまいますので、あらかじめご了承ください。 ○UNIVERSAL MUSIC STORE

・単品購入特典：ホログラム入りフォトカード(メンバー別未公開絵柄B・全7種のうちランダム1枚)

・初回限定盤、通常盤(初回プレス)2形態セット購入特典：A5クリアファイル・ホログラム入りフォトカード(メンバー別未公開絵柄B・全7種のうちランダム2枚)

・メンバーソロ盤7形態セット購入特典：ポーチ・ホログラム入りフォトカード(メンバー別未公開絵柄B・7枚セット)

※初回限定盤、通常盤(初回プレス)、メンバーソロ盤のうち1形態購入の場合、単品購入特典として「ホログラム入りフォトカード(全7種のうちランダム1枚)」をご購入枚数1枚につき1枚差し上げます。

※2形態セットまたは7形態セットご購入の場合、「ホログラム入りフォトカード(2形態セットは全7種のうちランダム2枚、7形態セットは全7枚)」に加えて、セット購入特典を差し上げます。

セット購入特典をご希望の場合は、セット購入特典対象商品をご購入ください。セット購入特典対象外の単品商品を複数枚購入した場合、ストア別セット購入特典はお渡し対象外となってしまいますので、あらかじめご了承ください。 ▼店舗別購入特典

・TOWER RECORDS：L判ブロマイド(全7種のうちランダム1種)

・HMV：チェキ風ブロマイド(全7種のうちランダム1種)

・楽天ブックス：スマホサイズステッカー(全7種のうちランダム1種)

・アニメイト：ロングフォト2枚セット(全1種)

・Amazon.co.jp：ビジュアルシート(全7種のうちランダム1種)

・セブンネット：缶バッジ(全7種のうちランダム1種)

・その他一般店：ビジュアルカード(全1種)

※特典は先着のため、無くなり次第、配布は終了になります。お早めのご予約・ご購入をおすすめいたします。

※一部お取扱いのない店舗・オンラインショップもございます。詳しくはご購入をご希望の店舗へお問い合わせください。

※一部オンラインショップでは特典付き商品のカートがございます。特典をご希望のお客様は詳細をご確認の上、特典付き商品をお買い求めください。

※オリジナル特典対象店舗はその他一般店共通特典の付与対象外となります。 ▼お問い合わせ

・Weverse カスタマーセンター

お問い合わせフォーム：https://help.weverse.io/weverse/?language=ja

営業時間：10:00〜17:00(土日祝日、年末年始を除く)

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