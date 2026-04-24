今年2月に行われたミラノ・コルティナオリンピック・パラリンピックに出場した三重県ゆかりの選手に、20日、三重県スポーツ賞が贈られました。この日は、ミラノ・コルティナオリンピック・パラリンピックに出場した三重県ゆかりの2人の選手が三重県庁を訪れ、表彰式に臨みました。このうち、桑名市出身の河原優星選手は、パラアイスホッケーで5試合に出場し8位に入賞。いなべ市の建設会社に所属する小林竜登選手は、フリースタイル