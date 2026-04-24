マツダ新型「ワゴン」に注目！マツダは2026年1月15日、「フレア」の商品改良を行い、同日より販売を開始しました。マツダの軽ハイトワゴンとして定番の地位を築いているフレアですが、そのルーツは「AZ-ワゴン」から始まっています。【画像】超カッコいい！ これがマツダの新型「ワゴン」です！（30枚以上）1994年10月、AZ-ワゴンはスズキ「ワゴンR」のOEMモデルとして誕生。軽ハイトワゴンが少なかった当時、OEMとはいえマ