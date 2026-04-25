ロッテのネフタリ・ソト【写真：栗木一考】フルカウント

ロッテが「BLACK SUMMER WEEK」で着用するユニホームを発表

by ライブドアニュース編集部

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この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • ロッテは24日、夏のスペシャルイベントで着用するユニホームを発表した
  • サイバーライクなエッセンスを取り入れた未来的なデザインとコメント
  • ネットでは「ロッテ担当のデザイナーはセンスいいなぁ」などの声が上がった
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