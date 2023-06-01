2026年のゴールデンウィーク、東京・駒沢オリンピック公園が“餃子の聖地”に変わります！ 2026年4月29日（水祝）から5月6日（水）までの8日間、「クラフト餃子フェス TOKYO 2026」を開催。5年目を迎える今回は、初出店5店を含む全16店舗・30種類以上の個性が集結します。 注目は、ワインやチーズと楽しむ最新トレンドの「ネオ餃子」。「フェスは好きだけど行列が苦手」という方は、今年から導入されたモバイルオーダー対応の「ラ