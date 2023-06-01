【B-style アズールレーン 信濃 幻夢の絡繰】 2026年11月 発売予定 価格：44,000円 撮影：あみあみ秋葉原ラジオ会館店 フリーイングより、2026年11月に発売予定の1/4スケールフィギュア「B-style アズールレーン 信濃 幻夢の絡繰」。こちらは、Yostarが運営するスマートフォン向けゲーム「アズールレーン