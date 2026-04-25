新宿・歌舞伎町に建つ雑居ビルの一室。訪問者がチャイムを鳴らすと、部屋の奥から紺色の診察衣を身に着けた男性がゆっくりと出迎える。メガネをかけた白髪交じりの男の胸元には、「IZAWA」の文字が並ぶ。クラブミュージックが流れる院内にはブルーライトが設置され、入口に置かれたガラスケースのなかにはクマのぬいぐるみが並べられている。来訪者が名前を告げると、男性はけだるそうに「ここにおかけになってください」と言葉を