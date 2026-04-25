◇インターリーグホワイトソックス ― ナショナルズ（2026年4月24日シカゴ）ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）が24日（日本時間25日）、本拠でのナショナルズ戦に「3番・一塁」で先発し、2試合ぶりとなる今季11号本塁打をマークした。打った時点でアストロズのアルバレスと並びメジャーリーグ本塁打トップに立った。初回の第1打席はナショナルズ先発左腕プーリンに空振り三振。0―1で迎えた4回の第2打席で2番手右