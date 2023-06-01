【ヤシノミ洗剤 めじるしガチャマスコット】 5月中旬 発売予定 価格：1回300円 タカラトミーアーツは、ガチャ商品「ヤシノミ洗剤 めじるしガチャマスコット」を5月中旬に発売する。価格は1回300円。 本商品は、1971年に発売され今年2026年に55周年を迎える「ヤシノミ洗剤」をモチーフにしたミニチュアめじるしガチャマスコット。ステンドグラス風のデザイン