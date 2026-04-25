ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートペアで金メダルを獲得した「りくりゅう」こと三浦璃来（24才）と木原龍一（33才）。2人の成功の陰には、さまざまな人の尽力があった。なかでも専属トレーナーを務める渡部文緒さん（51才）は、最も近くで2人を見てきた存在だ。主に筋力トレーニングやコンディショニングを担当する渡部さんが、金メダル獲得秘話を初めて明かす。【写真を見る】金メダル獲得後、ピザを前に笑顔のりくりゅ