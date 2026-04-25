米「RotoWear」社が販売開始【MLB】Wソックス ー ナショナルズ（日本時間25日・シカゴ）ホワイトソックス・村上宗隆内野手へ異例の待遇だ。スポーツを題材としたTシャツを手がける米「RotoWear」社は24日（日本時間24日）、公式X（旧ツイッター）を更新。村上のオリジナルTシャツの販売を開始したことを発表した。“ムラカミサマ”と最大級のリスペクトが垣間見える逸品だ。英語と日本語が圧倒的な存在感を発揮している。ホワ