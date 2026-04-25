衝撃の退場劇で世間を騒然とさせたジダン(C)Getty Imagesマテラッツィの発言が発端となった事件世界を揺るがせた事件がふたたびフォーカスされた。2006年のドイツ・ワールドカップ決勝で、当時のフランス代表MFのジネディーヌ・ジダンが、対峙したイタリア代表DFのマルコ・マテラッツィに頭突きを見舞って退場となった一件だ。【動画】「え、何が起きた？」世界が騒然となったジダンの頭突き事件の瞬間世界中が騒然となる瞬間