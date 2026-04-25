高市政権の政策に反対し、憲法改正阻止や「首相を辞めろ」と求めるデモの参加者が増えている。4月19日には国会前に約3万6000人が集まったと主催団体が発表。見た目でも国会前に抗議目的でこれだけの人が集まったのは2015年の安保法制反対運動以来ではないかとみられる。中でも目につくのが女性と若者だ。彼女らはなぜ今回デモに足を運んだのか。 【画像】「ピクニックのようにテントやシートを持参」デモ参加“初心者”だと