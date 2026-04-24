【ニューヨーク共同】23日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は反落し、前日比179.71ドル安の4万9310.32ドルで取引を終えた。米国とイランの戦闘終結への期待感が後退し、売り注文が膨らんだ。対米交渉を担うイランのガリバフ国会議長が交渉団から離脱したと伝わり、イラン国内で強硬派の影響力が拡大して戦闘終結が遠のくとの警戒感が強まった。首都テヘランで防空システムが作動したとの情報などを材料に、原油価格