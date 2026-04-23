©ANYCOLOR, Inc.VTuber／バーチャルライバーグループ「にじさんじ」所属の加賀美ハヤト・剣持刀也・不破湊・甲斐田晴によるROF-MAOが、新曲「FLIPPER」を4月30日にリリースすることを発表した。ROF-MAOが2026年最初に送る「FLIPPER」は、シンガーソングライター・秦 基博による楽曲提供となっており、“誰もが特別なんだよ”というメッセージを込めたミディアムバラードだという。ROF-MAOらしい言葉でそっと寄り添い、未来に