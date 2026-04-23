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VTuber／バーチャルライバーグループ「にじさんじ」所属の加賀美ハヤト・剣持刀也・不破湊・甲斐田晴によるROF-MAOが、新曲「FLIPPER」を4月30日にリリースすることを発表した。

ROF-MAOが2026年最初に送る「FLIPPER」は、シンガーソングライター・秦 基博による楽曲提供となっており、“誰もが特別なんだよ”というメッセージを込めたミディアムバラードだという。ROF-MAOらしい言葉でそっと寄り添い、未来に希望を持って進めるように背中を押す一曲に仕上がったとのこと。

ジャケット写真 ©ANYCOLOR, Inc.

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◾️秦 基博 コメント

今回提供させていただいた「FLIPPER」は、

ROF-MAOさんのポジティブな声の重なりとともに

前へ前へと進んでいけるような、そんな推進力のある曲に仕上がったと思います。

ぜひとも、お楽しみください。

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さらに、MVの公開が同日22時30分に決定。楽曲の世界観をアニメーションで表現したMVとなっているとのことなので、ぜひチェックしていただきたい。

https://youtu.be/sJEspe_pG18

◾️「FLIPPER」

2026年4月30日（木）0時 リリース

配信：https://rof-mao.lnk.to/flipperPR

歌詞：https://www.uta-net.com/song/391422/ ©ANYCOLOR, Inc. ▼クレジット

Words & Music by 秦 基博

Arranged by トオミ ヨウ