越境決済の相互接続に新たな動きがあった。微信支付（WeChatペイ）はこのほど、韓国、スリランカ、タイ、マレーシア、シンガポールの5カ国の決済用QRコードが微信支付に直接接続するようになったことを明らかにした。つまり、この5カ国では、ユーザーは微信支付の専用QRコードを探さなくても、微信アプリで現地の決済プラットフォームのQRコードをスキャンするだけで決済が完了するということだ。これまで、中国人ユーザーが国外に