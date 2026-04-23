STARGLOWが、4月6日(月)放送のTBS系「CDTVライブ！ライブ！」で披露した最新シングル「USOTSUKI」のライブ映像を期間限定で公開した。今回の映像で見どころとなるのは、春の息吹を感じさせる絶景の桜並木を舞台にしたパフォーマンスだ。幻想的なロケーションのなかで披露された「USOTSUKI」は、オリコン週間デジタルシングルランキング1位（4/13付）、Billboard JAPAN Hot 100 2位（4/8公開）を記録した彼らの2ndシングル。跳ねる