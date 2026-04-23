STARGLOWが、4月6日(月)放送のTBS系「CDTVライブ！ライブ！」で披露した最新シングル「USOTSUKI」のライブ映像を期間限定で公開した。

今回の映像で見どころとなるのは、春の息吹を感じさせる絶景の桜並木を舞台にしたパフォーマンスだ。

幻想的なロケーションのなかで披露された「USOTSUKI」は、オリコン週間デジタルシングルランキング1位（4/13付）、Billboard JAPAN Hot 100 2位（4/8公開）を記録した彼らの2ndシングル。

跳ねるような爽やかなビートとは裏腹に、大切な人を傷つけ、戻れない過去への後悔を綴った切ないリリックが、淡い桜の色合いと見事にマッチ。ASUPI (RHT.)が手掛けた、エモーショナルな表現と疾走感が共存するコレオグラフが、歌唱にさらなる鮮やかな色彩を与えている。

現在STARGLOWは、この2ndシングルを携え、自身初となるファンミーティングツアー＜STARGLOW 1st Fan Meeting -STAR CRUISE-＞を開催中。

全国17会場のチケットはすべて即日ソールドアウトという熱狂ぶりを受け、先日、横浜・神戸でのアリーナ追加公演が発表されたばかり。＜STARGLOW 1st Fan Meeting -STAR CRUISE Special Edition-＞と題された本公演は、8月1日(土)・2日(日)に横浜アリーナ、8月8日(土)・9日(日)にGLION ARENA KOBEにて開催される予定だ。





◾️＜STARGLOW 1st Fan Meeting -STAR CRUISE Special Edition-＞

SPECIAL SITE：https://starcruise2026.starglow.tokyo/ 【神奈川】横浜アリーナ

2026年8月1日(土)

OPEN 16:30 / START 17:30 2026年8月2日(日)

OPEN 16:30 / START 17:30 【兵庫】GLION ARENA KOBE

2026年8月8日(土)

OPEN 16:30 / START 17:30 2026年8月9日(日)

OPEN 16:30 / START 17:30 ・チケット料金

アップグレードチケット：後日詳細発表

全席指定：9,900円(税込) ・枚数制限

1公演お一人につき2枚まで

※同行者もSTARGLOW Official Fan Club「STARS」会員およびB-Town〈Architect/Resident〉会員限定 ・チケット先行受付(抽選)

STARGLOW Official Fan Club「STARS」会員先行

受付期間：4月10日(金)20:00 〜 4月20日(月)23:59

当落発表/入金期間：4月28日(火)15:00 〜 5月3日(日)23:00

▶︎新規入会はこちら

https://bmsg.shop/pages/starglow-fc-members B-Town〈Architect〉会員先行

受付期間：4月10日(金)20:00 〜 4月20日(月)23:59

当落発表/入金期間：4月28日(火)15:00 〜 5月3日(日)23:00

▶︎新規入会はこちら

https://bmsg.shop/pages/b-town

◾️＜STARGLOW 1st Fan Meeting -STAR CRUISE-＞

SPECIAL SITE：https://starcruise2026.starglow.tokyo/ 2026年

4月10日（⾦）千葉・森のホール21

4月25日（⼟）栃⽊・栃⽊総合⽂化センター（メインホール）

4月29日（⽔・祝）静岡・アクトシティ浜松⼤ホール

5月1日（⾦） 愛知・Niterra⽇本特殊陶業市⺠会館フォレストホール

5月2日（⼟）京都・ロームシアター京都メインホール

5月4日（⽉・祝）宮城・仙台サンプラザホール

5月10日（⽇）東京・LINE CUBE SHIBUYA

5月31日（⽇）北海道・札幌⽂化芸術劇場hitaru

6月10日（⽔）⼤阪・オリックス劇場

6月12日（⾦）神⼾・神⼾国際会館こくさいホール

6月14日（⽇）⾹川・レグザムホール 大ホール

6月20日（⼟）福岡・福岡市⺠ホール ⼤ホール

7月5日（⽇）新潟・新潟テルサ

7月10日（⾦）広島・広島上野学園ホール

7月11日（⼟）岡⼭・岡⼭芸術創造劇場ハレノワ⼤劇場

7月19日（⽇）⽯川・本多の森 北電ホール

7月25日（⼟）沖縄・那覇⽂化芸術劇場なはーと ⼤劇場 ▼チケット料金

全席指定：9,900円（税込）

※3歳以上有料。3歳未満⼊場不可。

※会場規定により一部着席指定席となる場合がございます。