STARGLOW、絶景の桜並木を舞台にした「USOTSUKI」ライブ映像を期間限定公開
STARGLOWが、4月6日(月)放送のTBS系「CDTVライブ！ライブ！」で披露した最新シングル「USOTSUKI」のライブ映像を期間限定で公開した。
今回の映像で見どころとなるのは、春の息吹を感じさせる絶景の桜並木を舞台にしたパフォーマンスだ。
幻想的なロケーションのなかで披露された「USOTSUKI」は、オリコン週間デジタルシングルランキング1位（4/13付）、Billboard JAPAN Hot 100 2位（4/8公開）を記録した彼らの2ndシングル。
跳ねるような爽やかなビートとは裏腹に、大切な人を傷つけ、戻れない過去への後悔を綴った切ないリリックが、淡い桜の色合いと見事にマッチ。ASUPI (RHT.)が手掛けた、エモーショナルな表現と疾走感が共存するコレオグラフが、歌唱にさらなる鮮やかな色彩を与えている。
現在STARGLOWは、この2ndシングルを携え、自身初となるファンミーティングツアー＜STARGLOW 1st Fan Meeting -STAR CRUISE-＞を開催中。
全国17会場のチケットはすべて即日ソールドアウトという熱狂ぶりを受け、先日、横浜・神戸でのアリーナ追加公演が発表されたばかり。＜STARGLOW 1st Fan Meeting -STAR CRUISE Special Edition-＞と題された本公演は、8月1日(土)・2日(日)に横浜アリーナ、8月8日(土)・9日(日)にGLION ARENA KOBEにて開催される予定だ。
◾️＜STARGLOW 1st Fan Meeting -STAR CRUISE Special Edition-＞
SPECIAL SITE：https://starcruise2026.starglow.tokyo/
【神奈川】横浜アリーナ
2026年8月1日(土)
OPEN 16:30 / START 17:30
2026年8月2日(日)
OPEN 16:30 / START 17:30
【兵庫】GLION ARENA KOBE
2026年8月8日(土)
OPEN 16:30 / START 17:30
2026年8月9日(日)
OPEN 16:30 / START 17:30
・チケット料金
アップグレードチケット：後日詳細発表
全席指定：9,900円(税込)
・枚数制限
1公演お一人につき2枚まで
※同行者もSTARGLOW Official Fan Club「STARS」会員およびB-Town〈Architect/Resident〉会員限定
・チケット先行受付(抽選)
STARGLOW Official Fan Club「STARS」会員先行
受付期間：4月10日(金)20:00 〜 4月20日(月)23:59
当落発表/入金期間：4月28日(火)15:00 〜 5月3日(日)23:00
▶︎新規入会はこちら
https://bmsg.shop/pages/starglow-fc-members
B-Town〈Architect〉会員先行
受付期間：4月10日(金)20:00 〜 4月20日(月)23:59
当落発表/入金期間：4月28日(火)15:00 〜 5月3日(日)23:00
▶︎新規入会はこちら
https://bmsg.shop/pages/b-town
◾️＜STARGLOW 1st Fan Meeting -STAR CRUISE-＞
SPECIAL SITE：https://starcruise2026.starglow.tokyo/
2026年
4月10日（⾦）千葉・森のホール21
4月25日（⼟）栃⽊・栃⽊総合⽂化センター（メインホール）
4月29日（⽔・祝）静岡・アクトシティ浜松⼤ホール
5月1日（⾦） 愛知・Niterra⽇本特殊陶業市⺠会館フォレストホール
5月2日（⼟）京都・ロームシアター京都メインホール
5月4日（⽉・祝）宮城・仙台サンプラザホール
5月10日（⽇）東京・LINE CUBE SHIBUYA
5月31日（⽇）北海道・札幌⽂化芸術劇場hitaru
6月10日（⽔）⼤阪・オリックス劇場
6月12日（⾦）神⼾・神⼾国際会館こくさいホール
6月14日（⽇）⾹川・レグザムホール 大ホール
6月20日（⼟）福岡・福岡市⺠ホール ⼤ホール
7月5日（⽇）新潟・新潟テルサ
7月10日（⾦）広島・広島上野学園ホール
7月11日（⼟）岡⼭・岡⼭芸術創造劇場ハレノワ⼤劇場
7月19日（⽇）⽯川・本多の森 北電ホール
7月25日（⼟）沖縄・那覇⽂化芸術劇場なはーと ⼤劇場
▼チケット料金
全席指定：9,900円（税込）
※3歳以上有料。3歳未満⼊場不可。
※会場規定により一部着席指定席となる場合がございます。
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