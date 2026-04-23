ももいろクローバーZが、新曲「ムネモシュネ」を5月1日（金）午前0時より各種音楽配信サービスにて配信リリースすることが決定した。あわせて配信ジャケット写真も公開された。本楽曲は、「笑一笑 〜シャオイーシャオ！〜」や、「The Diamond Four」「MYSTERION」などの過去ALBUMリード曲も手がけたinvisible mannersが作詞・作曲を担当。“夏の記憶“をテーマにした明るいノスタルジックな夏ソングに仕上がっている。ジャケット写