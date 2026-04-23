ももいろクローバーZが、新曲「ムネモシュネ」を5月1日（金）午前0時より各種音楽配信サービスにて配信リリースすることが決定した。あわせて配信ジャケット写真も公開された。

本楽曲は、「笑一笑 〜シャオイーシャオ！〜」や、「The Diamond Four」「MYSTERION」などの過去ALBUMリード曲も手がけたinvisible mannersが作詞・作曲を担当。“夏の記憶“をテーマにした明るいノスタルジックな夏ソングに仕上がっている。

ジャケット写真には、アイスクリームやひまわり、浮き輪などのモチーフが描かれており、ひと夏の思い出を想起させるビジュアルに。楽曲の世界観への期待が高まる内容となっている。

配信に先駆けて本日よりPre-add / Pre-saveキャンペーンも開始した。対象URLから楽曲を配信予約すると、配信日当日にライブラリ内に自動ダウンロードされる。

＜ももクロ結成18周年記念イベント「東京ももクロランド」＞

開催日：2026年5月3日(日・祝)

会場：東京第一体育館

特設サイト：https://www.momoclo.net/momocloland/