元Janne Da Arcのyou(G)、kiyo(Key) 、shuji(Dr)が10月、＜you kiyo shuji オフィシャルモバイルファンクラブ“オルレアン”旅行 in OKINAWA＞を開催することが発表となった。これは3人それぞれのSNSにてアナウンスされたもの。2024年5月に発足したFC“オルレアン”としては初のファンクラブ旅行となる。you kiyo shujiは再び、Janne Da Arc結成30周年の節目となる今年5月よりステージに立つ。同ツアーでは、2024年から2025年の前