元Janne Da Arcのyou(G)、kiyo(Key) 、shuji(Dr)が10月、＜you kiyo shuji オフィシャルモバイルファンクラブ“オルレアン”旅行 in OKINAWA＞を開催することが発表となった。これは3人それぞれのSNSにてアナウンスされたもの。2024年5月に発足したFC“オルレアン”としては初のファンクラブ旅行となる。

you kiyo shujiは再び、Janne Da Arc結成30周年の節目となる今年5月よりステージに立つ。同ツアーでは、2024年から2025年の前回ツアーでは廻れなかった四国地方へ訪れることが決定している。これにより、you kiyo shujiとして廻っていない地域は沖縄を残すのみとなっていた。

そして発表された＜ファンクラブ旅行 in OKINAWA＞は10月16日から18日まで、2泊3日のスケジュールで行われる予定だ。旅行期間中にはライブ＜you kiyo shuji TOUR 2026 CONNECT〜again〜＞が実施されるほか、打ち上げパーティーや沖縄観光など、メンバーと交流できる内容が盛りだくさんとのこと。申し込みは4月28日18時より。

■＜you kiyo shuji オフィシャルモバイルファンクラブ“オルレアン”旅行 in OKINAWA＞

日程：10月16日(金)〜10月18日(日)

募集人数：最少催行人員70名

▼旅行内容

・2泊3日、沖縄の旅

・シングル(1人部屋)選択可能。2人部屋、3人部屋などの仲良しメンバーとの相部屋可能

・沖縄の旅参加者限定、ライブチケットはピクチャーチケット(予定)

・オリジナルパスのお土産も!?

・初日の夜はライブ＜you kiyo shuji TOUR 2026 CONNECT〜again〜＞開催

・2日目は朝からメンバーと一緒に瀬長ウミカジテラスを自由散策

・昼食はメンバーとBBQ

・夜はみんなで大宴会の打ち上げパーティー

・最終日は朝からメンバーと市内観光

・集合写真撮影あり(後日メールにてデータ送付予定)

・メンバーとの4ショット撮影あり

▼金額(税込価格)

1名1室利用：\200,000

2名1室利用：\170,000

3名1室利用：\160,000

※現地集合。沖縄までの移動はご自身でお取りいただきます。

◯旅行代金に含まれるもの

・沖縄LIVEチケット代

・宿泊代(2泊朝食付き)

・宴会時飲み放題代金

・貸切バス代金(大型バス予定)

・日程表に記載の食事代金

・日程表に記載の観光・体験代金

・添乗員同行費用 ●＜you kiyo shuji TOUR 2026 CONNECT〜again〜＞

open18:00 / start18:30

※旅行参加者のチケット引換はライブ会場にて行う予定です。

※引換時間等の詳細は、後日次第お知らせいたします。 応募期間：4月28日(火)18:00〜5月06日(水祝)23:59

※5月6日(水祝)23:00までのご入会者様が応募対象となります。

※抽選での受付となります。先着順ではありません。

当落発表：5月11日(月)18:00

【申し込み条件】

お申込み時、ファンクラブツアー当日も「オルレアン」会員の方が対象。

※5月6日(水祝)23:00までのご入会者様が応募対象となります。

※受付期間中のご入会でもお申込み可能です。

※同行者は非会員でも参加できます。

※15歳以上18歳未満の未成年の方のみでのご参加、または、親権者以外の方が同行される場合には「未成年者ご参加の場合の同意書 」の提出が必要となります。参加条件に満たない場合は、キャンセルとさせていただきます。

※15歳未満・中学生以下の方は18歳以上の同行者の方とご一緒にご参加をお願いします。参加条件に満たない場合は、キャンセルとさせていただきます。

▼you kiyo shujiオフィシャルモバイルファンクラブ“オルレアン”

https://fanicon.net/fancommunities/5643

■＜you kiyo shuji TOUR 2026 CONNECT〜the road that continues〜＞

5月09日(土) 東京・新宿LOFT

open15:00 / start15:45

5月10日(日) 東京・新宿LOFT

open15:00 / start15:45

（問）DISK GARAGE：https://info.diskgarage.com/

5月16日(土) 大阪・Yogibo META VALLEY

open15:00 / start15:45

5月17日(日) 大阪・Yogibo META VALLEY

open15:00 / start15:45

（問）キョードーインフォメーション 0570-200-888

5月18日(月) 大阪・OSAKA MUSE ※ファンクラブライブ

open18:00 / start18:30

5月19日(火) 大阪・ESAKA MUSE ※ファンクラブライブ

open18:00 / start18:30

（問）キョードーインフォメーション 0570-200-888

5月20日(水) 大阪・寝屋川VINTAGE ※追加公演

open18:00 / start18:30

5月21日(木) 大阪・寝屋川VINTAGE ※追加公演

open18:00 / start18:30

（問）キョードーインフォメーション 0570-200-888

5月23日(土) 愛媛・松山サロンキティ

open15:00 / start15:30

（問）デューク松山 089-947-3535

5月24日(日) 香川・高松DIME

open15:00 / start15:30

（問）デューク高松 087-822-2520

5月30日(土) 愛知・名古屋HeartLand

open15:00 / start15:30

5月31日(日) 愛知・名古屋HeartLand

open15:00 / start15:30

（問）サンデーフォークプロモーション 052-320-9100

▼出演

Guitar：you (ex.Janne Da Arc / Nicori Light Tours)

Keyboard：kiyo (ex.Janne Da Arc / Nicori Light Tours)

Drums：shuji (ex.Janne Da Arc)

Support Bass：高井 淳(Waive)

▼追加公演チケット

一般チケット：\8,000-(税込 / ドリンク代別)

※オールスタンディング ※整理番号順の入場

※前売り(※年齢制限3歳以上有料)

一般発売日：4月4日(土)10:00〜

・mu-mo TICKET：http://r.y-tickets.jp/youkiyoshuji2601

・ローソンチケット：https://l-tike.com/youkiyoshuji/

・チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/youkiyoshuji-connect/

・イープラス：https://eplus.jp/you-kiyo-shuji/