元Janne Da Arcのyou kiyo shuji、＜ファンクラブ旅行 in OKINAWA＞を10月開催
元Janne Da Arcのyou(G)、kiyo(Key) 、shuji(Dr)が10月、＜you kiyo shuji オフィシャルモバイルファンクラブ“オルレアン”旅行 in OKINAWA＞を開催することが発表となった。これは3人それぞれのSNSにてアナウンスされたもの。2024年5月に発足したFC“オルレアン”としては初のファンクラブ旅行となる。
you kiyo shujiは再び、Janne Da Arc結成30周年の節目となる今年5月よりステージに立つ。同ツアーでは、2024年から2025年の前回ツアーでは廻れなかった四国地方へ訪れることが決定している。これにより、you kiyo shujiとして廻っていない地域は沖縄を残すのみとなっていた。
そして発表された＜ファンクラブ旅行 in OKINAWA＞は10月16日から18日まで、2泊3日のスケジュールで行われる予定だ。旅行期間中にはライブ＜you kiyo shuji TOUR 2026 CONNECT〜again〜＞が実施されるほか、打ち上げパーティーや沖縄観光など、メンバーと交流できる内容が盛りだくさんとのこと。申し込みは4月28日18時より。
■＜you kiyo shuji オフィシャルモバイルファンクラブ“オルレアン”旅行 in OKINAWA＞
日程：10月16日(金)〜10月18日(日)
募集人数：最少催行人員70名
▼旅行内容
・2泊3日、沖縄の旅
・シングル(1人部屋)選択可能。2人部屋、3人部屋などの仲良しメンバーとの相部屋可能
・沖縄の旅参加者限定、ライブチケットはピクチャーチケット(予定)
・オリジナルパスのお土産も!?
・初日の夜はライブ＜you kiyo shuji TOUR 2026 CONNECT〜again〜＞開催
・2日目は朝からメンバーと一緒に瀬長ウミカジテラスを自由散策
・昼食はメンバーとBBQ
・夜はみんなで大宴会の打ち上げパーティー
・最終日は朝からメンバーと市内観光
・集合写真撮影あり(後日メールにてデータ送付予定)
・メンバーとの4ショット撮影あり
▼金額(税込価格)
1名1室利用：\200,000
2名1室利用：\170,000
3名1室利用：\160,000
※現地集合。沖縄までの移動はご自身でお取りいただきます。
◯旅行代金に含まれるもの
・沖縄LIVEチケット代
・宿泊代(2泊朝食付き)
・宴会時飲み放題代金
・貸切バス代金(大型バス予定)
・日程表に記載の食事代金
・日程表に記載の観光・体験代金
・添乗員同行費用
●＜you kiyo shuji TOUR 2026 CONNECT〜again〜＞
open18:00 / start18:30
※旅行参加者のチケット引換はライブ会場にて行う予定です。
※引換時間等の詳細は、後日次第お知らせいたします。
応募期間：4月28日(火)18:00〜5月06日(水祝)23:59
※5月6日(水祝)23:00までのご入会者様が応募対象となります。
※抽選での受付となります。先着順ではありません。
当落発表：5月11日(月)18:00
【申し込み条件】
お申込み時、ファンクラブツアー当日も「オルレアン」会員の方が対象。
※5月6日(水祝)23:00までのご入会者様が応募対象となります。
※受付期間中のご入会でもお申込み可能です。
※同行者は非会員でも参加できます。
※15歳以上18歳未満の未成年の方のみでのご参加、または、親権者以外の方が同行される場合には「未成年者ご参加の場合の同意書 」の提出が必要となります。参加条件に満たない場合は、キャンセルとさせていただきます。
※15歳未満・中学生以下の方は18歳以上の同行者の方とご一緒にご参加をお願いします。参加条件に満たない場合は、キャンセルとさせていただきます。
▼you kiyo shujiオフィシャルモバイルファンクラブ“オルレアン”
https://fanicon.net/fancommunities/5643
■＜you kiyo shuji TOUR 2026 CONNECT〜the road that continues〜＞
5月09日(土) 東京・新宿LOFT
open15:00 / start15:45
5月10日(日) 東京・新宿LOFT
open15:00 / start15:45
（問）DISK GARAGE：https://info.diskgarage.com/
5月16日(土) 大阪・Yogibo META VALLEY
open15:00 / start15:45
5月17日(日) 大阪・Yogibo META VALLEY
open15:00 / start15:45
（問）キョードーインフォメーション 0570-200-888
5月18日(月) 大阪・OSAKA MUSE ※ファンクラブライブ
open18:00 / start18:30
5月19日(火) 大阪・ESAKA MUSE ※ファンクラブライブ
open18:00 / start18:30
（問）キョードーインフォメーション 0570-200-888
5月20日(水) 大阪・寝屋川VINTAGE ※追加公演
open18:00 / start18:30
5月21日(木) 大阪・寝屋川VINTAGE ※追加公演
open18:00 / start18:30
（問）キョードーインフォメーション 0570-200-888
5月23日(土) 愛媛・松山サロンキティ
open15:00 / start15:30
（問）デューク松山 089-947-3535
5月24日(日) 香川・高松DIME
open15:00 / start15:30
（問）デューク高松 087-822-2520
5月30日(土) 愛知・名古屋HeartLand
open15:00 / start15:30
5月31日(日) 愛知・名古屋HeartLand
open15:00 / start15:30
（問）サンデーフォークプロモーション 052-320-9100
▼出演
Guitar：you (ex.Janne Da Arc / Nicori Light Tours)
Keyboard：kiyo (ex.Janne Da Arc / Nicori Light Tours)
Drums：shuji (ex.Janne Da Arc)
Support Bass：高井 淳(Waive)
▼追加公演チケット
一般チケット：\8,000-(税込 / ドリンク代別)
※オールスタンディング ※整理番号順の入場
※前売り(※年齢制限3歳以上有料)
一般発売日：4月4日(土)10:00〜
・mu-mo TICKET：http://r.y-tickets.jp/youkiyoshuji2601
・ローソンチケット：https://l-tike.com/youkiyoshuji/
・チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/youkiyoshuji-connect/
・イープラス：https://eplus.jp/you-kiyo-shuji/
関連リンク
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