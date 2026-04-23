ASIAN KUNG-FU GENERATIONが5月27日、ニューシングル「スキンズをリリースする。同作品のジャケット写真およびCD購入者特典絵柄が公開となった。楽曲「スキンズ」は、TVアニメ『Dr.STONE SCIENCE FUTURE』最終(ファイナル)シーズン第3クールのオープニングテーマだ。シングルCD発売に先駆けて既に音源配信がスタートしているほか、ミュージックビデオも公開されている。ジャケットのイラストは、アジカンではお馴染みの中村佑介の