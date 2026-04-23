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10·î29Æü(ÌÚ)¡¡Âçºå¡¦Zepp Osaka Bayside
10·î30Æü(¶â)¡¡Âçºå¡¦Zepp Osaka Bayside
11·î02Æü(·î)¡¡Ê¡²¬¡¦Zepp Fukuoka
11·î03Æü(²Ð/½Ë)¡¡Ê¡²¬¡¦Zepp Fukuoka
11·î06Æü(¶â)¡¡°¦ÃÎ¡¦Zepp Nagoya
11·î07Æü(ÅÚ)¡¡°¦ÃÎ¡¦Zepp Nagoya
11·î20Æü(¶â)¡¡ËÌ³¤Æ»¡¦Zepp Sapporo
11·î21Æü(ÅÚ)¡¡ËÌ³¤Æ»¡¦Zepp Sapporo
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6·î28Æü(Æü)¡¡¥á¥¥·¥³¡¦Mexico City- Pepsi Center
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¢£¡ã30th Anniversary Tour in Peru¡ä
7·î1Æü(¿å)¡¡ ¥Ú¥ë¡¼¡¦Amphitheater Exposition Park
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¢£¡ã30th Anniversary Tour in Santiago City¡ä
7·î3Æü(¶â)¡¡¥Á¥ê¡¦Chile - Teatro Caupolicán
¢¨¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþ¡¦¾ÜºÙ¡§http://t.co/o6yHivejX3
¢£¡ã30th Anniversary Tour in Brazil City¡ä
7·î5Æü(Æü) ¡ÖAnime Friends¡× - Brazil sao paulo
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