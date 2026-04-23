Xで1000万表示超西濃運輸の公式SNSアカウントが「うちだって…うちだって……！」とコメントのもと、同社のトラックが整然と並ぶ写真を投稿しています。これはユーザーの「ファミリーマートの陳列が（整然としていて）素晴らしい」という投稿に反応したものですが、これがX上で1000万表示を超えるなど、非常に大きな反応が寄せられています。なにがあったのでしょうか。【えっ…これが西濃運輸が産んだ「トンデモ整列大会」です