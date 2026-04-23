いまの場所にたどり着くまでに、どんな選択があったのか――。この連載では、道を切り開き始めた次代の担い手たちに、歩んできた決断の背景と、その先に見据える未来を聞いていく。それぞれの選択がどのように現在をつくり、次の挑戦へつながっていくのかを、記録していく試みだ。本稿で話を聞いたのは、お笑いコンビ 金魚番長。ともにNSC東京校24期生で、箕輪智征さんは1994年9月12日生まれ(東京都調布市出身)、古市勇介さんは199