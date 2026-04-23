23日（木）午後は、近畿を中心に雨脚の強まる所があるでしょう。東日本も雨の範囲が広がり、東海や関東南部は今夜にかけて本降りの雨となってきそうです。なお、沖縄は前線に伴う発達した雨雲が通過中で、夕方にかけても激しい雷雨のおそれがあります。一方、北日本は広く晴れて、空気が乾燥するので、引き続き火の取り扱いに注意が必要です。日付が変わってからは、関東など一部でしばらく雨が残るほかは、全国的に天気が回復に向