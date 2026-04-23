ホンダ「新たなシビック」先行公開！ホンダは2026年4月23日、同年6月にマイナーモデルチェンジを予定している「シビック」シリーズに、走りの楽しさを追求した新グレード「e：HEV RS（イーエイチイーブイアールエス）」を追加すると発表しました。これに合わせて先行情報サイトが公開されるとともに、全国のHonda Carsにて先行予約の受付も開始しています。【画像】超カッコいい！ これが「新たなシビック」です！（30枚以上）