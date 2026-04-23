三重県津市に本店を置く百五銀行と伊勢市にある皇學館大学は、地方創生への取り組みの一環として22日、地域を担う若手人材の育成につなげるための講座を開きました。この講座はテレビドラマ化された「高校生レストラン」の仕掛け人で、現在は皇學館大学で教鞭をとる岸川政之教授が受け持つ講座の「地域再生論」の一環として百五銀行の協力で開かれました。授業では学生たちに地域の魅力を再認識してもらおうと、一次産業を中心に農