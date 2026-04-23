「ＤｅＮＡ７−６阪神」（２２日、横浜スタジアム）阪神がＤｅＮＡに２連敗。初回４失点を、大山悠輔内野手が二回ソロと三回の満塁弾で逆転も、プロ２度目の先発・茨木秀俊投手がその裏に同点ソロを浴びた。その後もう一度同点にして粘ったが八回、ラファエル・ドリス投手が勝ち越し適時打を献上した。藤川球児監督は２カードぶりの負け越しも「粘り強く戦いをしていく」。以下は、主な一問一答。◇◇−投手陣にとっ