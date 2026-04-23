＜Sanrio Smile Golf Tournament初日（2日間競技）◇22日◇グレートアイランド倶楽部（千葉）◇6368ヤード・パー72＞ 韓国2部のドリームツアーを主戦場とするチェ・イソは２つのダブルボギーが響き「78」のラウンドで、6オーバーの52位タイと出遅れた。JLPGAのプロテスト受験を検討する24歳。今大会は日本の環境を視察するため、自ら志願しての出場だった。チェ・イソです！韓国から参戦！キュートな笑顔・ネクヒロのスマイル