ドナルド・トランプ米国大統領は22日（現地時間）、一方的に宣言したイランとの追加停戦や交渉期限などの日程に関連し、「定められた期限はない」とし、中間選挙など政治的な理由のために終戦合意を急ぐこともないと述べた。トランプ大統領はこの日、フォックスニュースとのインタビューで終戦の時期を問われると、「時間制限はない」と答えた。続いて「人々は私が中間選挙のためにこの問題を早く終わらせたがっていると言うが、事