遠距離恋愛は思うようにそばにいられないお付き合いなだけに、彼氏の心の揺れや周囲にちらつく女性の影を見抜くのが難しいもの。では、一体どんな兆候に気をつけたほうがいいのでしょうか。そこで今回は、10代から20代の独身女性に聞いたアンケートを参考に「見逃さないで！遠距離恋愛中の彼氏にありがちな浮気サイン」をご紹介します。【１】部屋に上がると、直前に片づけた気配がある「キッチンの洗いかごに食器が２組ずつ伏せて