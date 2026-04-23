＜シェブロン選手権事前情報◇21日◇メモリアル・パークGC（テキサス州）◇6811ヤード・パー72＞ディフェンディングチャンピオンには大役がある。開幕3日前の月曜日の夜、自身がホストとなるチャンピオンズディナーが開かれる。開催地が移った今年は、コース近くのホテルで行われ、西郷真央がその輪の中心になった。【写真】これが実際のチャンピオンズディナーの“お品書き”松山英樹が2021年に制した「マスターズ」を彷彿させ