JR中央線の西荻窪駅から吉祥寺駅方面へ徒歩約5分。2021年から段階的に進められてきた高架下開発「西荻高架下」が、2026年6月に第3期エリアの開業を迎え、ついにグランドオープンします。コンセプトは「よりそう高架下 日々西荻生活」。全長200メートルを超える空間には、第1期・2期の人気店に加え、ハワイ発のアサイーボウル＆スムージー専門店「ラニカイジュース」や「マツモトキヨシ」「セリア」など全8店舗が新たに加わります。