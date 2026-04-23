南シナ海で実施された共同訓練の様子が公開在日米軍は2026年4月21日、揚陸指揮艦「ブルー・リッジ」と海上自衛隊の護衛艦「あさひ」が南シナ海で実施した共同訓練の様子を公式Xで公開しました。【画像】壮観！これが南シナ海で実施された日米共同訓練の様子です共同訓練は4月16日から17日まで行われ、戦術運動や通信訓練、「あさひ」の艦載ヘリコプターを「ブルー・リッジ」に発着させるクロスデッキ訓練などが行われました。