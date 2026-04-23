元日本代表FWで現在は解説者として活躍する柿谷曜一朗氏と、妻でタレントの丸高愛実さんが揃って公式インスタグラムを更新。恒例となってきた“夫婦トレーニング”の様子を紹介し、ふたたびアクロバチックなコンビネーションでファンの関心を誘った。第５弾となった今回は、丸高さんがまず柿谷氏に支えてもらって倒立にチャレンジ。そこから膝を曲げて抱えてもらい、腹筋の力で見事に起き上がってポーズを決めた。さらにそこか